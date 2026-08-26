Les annonces du Coran sur l’avènement du dernier Prophète dans les Écritures antérieures

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L’islam est présenté dans le Saint Coran comme la religion apportée par un Prophète dont les signes et les caractéristiques étaient déjà mentionnés dans la Torah et l’Évangile. Certains gens du Livre le reconnaissaient comme ils reconnaissaient leurs propres enfants, mais certains d’entre eux ont dissimulé cette vérité. L’Imam Ali (AS), dans le premier sermon de Nahj al-Balagha, évoque également un Prophète dont les signes étaient connus avant sa mission prophétique et dont l’engagement avait été pris auprès des prophètes précédents. Ces deux témoignages soulignent ainsi la place annoncée du dernier Prophète dans la tradition de la révélation.