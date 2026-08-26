Critique de Sanders contre la guerre de Trump contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Sanders a écrit sur le réseau social X : « Il y a une raison pour laquelle notre statut dans le monde est en déclin. »

Il a ajouté que Trump est simultanément engagé dans une guerre contre l'Iran, une guerre commerciale contre le Canada et une guerre froide contre la Chine, tout en exacerbant les crises en renforçant Benjamin Netanyahu, le premier ministre du régime sioniste.

Ce sénateur américain a également, en évoquant les menaces de Trump contre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), déclaré : les actions du président américain montrent que, contrairement au slogan « l'Amérique d'abord », ses intérêts personnels sont prioritaires.

Sanders avait déjà accusé Trump d'entraîner l'Amérique dans une « guerre catastrophique ».

Dans une interview avec la chaîne MSNBC, il a décrit Trump comme le « président le plus dangereux de l'histoire des États-Unis » et une personne autoritaire, ajoutant : il a transformé le pouvoir en un outil de pillage et d'accumulation de richesses.