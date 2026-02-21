La réaction d'Araghchi aux allégations du président américain : Parlez avec des preuves

Selon l'Agence de presse Ahl-ul-Bayt (AS) - ABNA - le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a réagi dans un message aux allégations du président américain Donald Trump et a souligné que si quelqu'un doute de l'exactitude de nos données, qu'il parle avec des preuves.

« Seyed Abbas Araghchi » a écrit sur son compte dans le réseau social X : Dans le cadre de notre engagement en faveur de la transparence totale envers notre peuple, le gouvernement iranien a précédemment publié une liste complète de toutes les 3117 victimes des récentes opérations terroristes, y compris environ 200 membres des forces de l'ordre.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré : Si quelqu'un doute de l'exactitude de nos données, qu'il parle avec des preuves, s'il vous plaît.