Selon l'agence de presse ABNA citant le site Izvestia, Josep Borrell, ancien haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a annoncé que les États-Unis ne sont plus l'allié majeur de l'Union européenne.

Il a ajouté : « Les Américains ne peuvent plus compter sur les Européens. Nous vivons de nouvelles réalités. » Le diplomate européen a précisé que les pays européens doivent assurer leur sécurité par leurs propres moyens et capacités internes.

Borrell a évoqué les menaces américaines contre le Groenland en déclarant : « Certains se réjouissent que le président américain Donald Trump assume le rôle de policier du monde. Que devrions-nous faire si des Marines américains étaient déployés au Groenland ? Devrions-nous simplement dire que l'intégrité territoriale doit être respectée ? »

L'approche expansionniste de l'actuelle administration américaine, qui appelle explicitement à l'annexion de certaines régions autonomes ou même d'États indépendants, inquiète au plus haut point les gouvernements occidentaux. Trump a appelé à l'annexion du Groenland et du Canada au territoire américain.