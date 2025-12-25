  1. Accueil
Responsable yéménite : L'accord d'échange de prisonniers déterminera le sort des disparus

25 décembre 2025 - 13:24
Code d'info: 1766020
Source: ABNA
Un haut responsable du comité des prisonniers à Sanaa a déclaré que l'accord d'échange de prisonniers avec le gouvernement démissionnaire du Yémen entraînerait la création de commissions de terrain, ce qui permettrait d'éclaircir le sort de milliers de disparus de cette guerre.

Selon l'agence ABNA, citant Al-Mayadeen, Abdel Kader al-Mourtada, chef du comité national des affaires des prisonniers (Ansarullah), a annoncé que l'accord sur l'échange des corps et des captifs mènerait à la formation d'équipes sur le terrain. Il a souligné que cela représentait une étape essentielle vers la transparence dans le dossier des disparus.

Les deux gouvernements se sont mis d'accord sur l'échange d'environ 3 000 prisonniers. Al-Mourtada a précisé : « Nous avons convenu d'échanger 1 700 de nos prisonniers contre 1 200 de la partie adverse, dont 7 Saoudiens et 23 Soudanais ». Il a remercié les autorités omanaises pour avoir accueilli et facilité ces négociations.

