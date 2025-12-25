Responsable yéménite : L'accord d'échange de prisonniers déterminera le sort des disparus

Selon l'agence ABNA, citant Al-Mayadeen, Abdel Kader al-Mourtada, chef du comité national des affaires des prisonniers (Ansarullah), a annoncé que l'accord sur l'échange des corps et des captifs mènerait à la formation d'équipes sur le terrain. Il a souligné que cela représentait une étape essentielle vers la transparence dans le dossier des disparus.

Les deux gouvernements se sont mis d'accord sur l'échange d'environ 3 000 prisonniers. Al-Mourtada a précisé : « Nous avons convenu d'échanger 1 700 de nos prisonniers contre 1 200 de la partie adverse, dont 7 Saoudiens et 23 Soudanais ». Il a remercié les autorités omanaises pour avoir accueilli et facilité ces négociations.