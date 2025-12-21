Propos belliqueux d'un ministre sioniste contre Gaza et le Liban

Selon l'agence de presse ABNA, Bezalel Smotrich, ministre des Finances du régime sioniste, a affirmé, en tenant des propos guerriers, que ce régime serait contraint de mener de nouvelles attaques contre Gaza et le Liban avant la tenue des élections dans les territoires occupés. Il a ajouté que le cessez-le-feu actuel ne durerait probablement pas longtemps. Cela survient alors que le régime sioniste n'a respecté aucun de ses engagements depuis la soi-disant mise en œuvre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban, et n'a pas cessé ses attaques contre ces régions. Smotrich a déclaré qu'aucun calendrier précis ni scénario menant à ces attaques n'avait encore été défini, mais que la situation actuelle était instable.