Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, la porte-parole des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans le sud du Liban, connues sous le nom de FINUL, a annoncé que ces forces n'ont enregistré aucune activité militaire du Hezbollah ou d'actions dites illégales dans leurs zones d'opération au cours de l'année écoulée.

Ceci se produit alors que le régime sioniste poursuit ses attaques aériennes et terrestres contre le Liban sous prétexte des activités militaires du Hezbollah. Alors que le Hezbollah respecte les termes du cessez-le-feu signé avec Tel Aviv, les Sionistes utilisent diverses excuses pour fomenter la guerre contre le Liban.

La porte-parole des forces de la FINUL a également ajouté que les Nations Unies ont entamé le processus de réduction du nombre de ces forces au Liban de 25 pour cent.

Elle a déclaré que la raison de cette mesure est la réduction du budget alloué à ces forces, et on s'attend à ce que ce processus soit achevé d'ici le début de l'année civile prochaine.

Il est à noter que la FINUL avait précédemment annoncé que le régime sioniste avait violé l'espace aérien et terrestre du Liban plus de 10 000 fois au cours des 12 derniers mois.