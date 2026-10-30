L’ayatollah Hussein Matouq rencontre le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt à Qom après sa condamnation à mort au Koweït

L’ayatollah cheikh Hussein Matouq, membre koweïtien du Conseil suprême de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS), a rencontré l’ayatollah Reza Ramazani, secrétaire général de cette Assemblée, dans la ville de Qom, en Iran. Les discussions ont notamment porté sur les conséquences des décisions judiciaires prises par les autorités koweïtiennes à l’encontre des chiites et des militants religieux du pays.

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