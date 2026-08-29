Actes recommandés le 17 Rabīʿ al-Awwal

Le 17 Rabīʿ al-Awwal, qui coïncide avec l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (PSLF) et de l’Imam Jaʿfar al-Sadiq (PSL), compte parmi les jours les plus méritoires du calendrier islamique. Les actes recommandés à cette occasion comprennent notamment les grandes ablutions rituelles, le jeûne, la visite pieuse au Prophète (PSLF) et à l’Imam Ali (PSL), les dons et les aumônes ainsi que l’accomplissement d’une prière particulière.

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