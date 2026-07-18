Le retour et la vengeance du sang à l'ère de l'Apparition ; une aspiration de la Ziyarat Ashura

Dans les profondeurs de la Ziyarat Ashura, la demande de « vengeance du sang » (thar) de l'Imam Hussein (AS) dépasse le simple souhait de justice pour s'élever à un état de fusion spirituelle. Le croyant, en implorant d'être le « demandeur du sang », aspire à une proximité telle avec l'Imam (AS) que le sang de l'Imam devient le sien. Cette requête s'inscrit dans le cadre du raj'a (retour) et de l'avènement de l'Imam Mahdi (AJ), faisant du fidèle un acteur de la restauration de la justice divine.

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