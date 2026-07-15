L’accompagnement des Ahl al-Bayt (AS) ; une présence à tous les niveaux de l’existence

La Ziyarat Ashura ne se contente pas d’évoquer la mémoire de l’Imam Hussein (AS) ; elle enseigne au croyant à vivre en « ma‘iyyah » (accompagnement) avec lui. Cette notion, mentionnée dans la prière, ne se limite pas à une simple présence physique, mais s’étend à quatre niveaux : l’accompagnement dans ce monde, la proximité du cœur, la communion spirituelle et la compagnie dans l’au-delà. Une vision qui fait de chaque instant une opportunité de se rapprocher de l’Imam, dans l’intention, l’action et la foi.

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