La dignité auprès de Dieu ; un don de la lumière de l'Imam Hussein (AS) 3

Dans la Ziyarat Ashura, la « wajahah 'indallah » (dignité et considération auprès de Dieu) n'est pas présentée comme une simple récompense individuelle, mais comme un état spirituel découlant de la connexion à la lumière de l'Imam Hussein (AS). Cette vision dépasse la conception individualiste de la sainteté pour l'inscrire dans le cadre de la wilaya des Ahl al-Bayt (AS). En entrant dans l'univers de l'Achoura, le croyant développe la capacité à recevoir cette grâce, atteignant une proximité divine qui est le fruit de la manifestation de la lumière des Imams (AS) dans son cœur. Un enseignement qui redéfinit la spiritualité comme un lien organique avec le front de la vérité.

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