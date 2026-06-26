Le régime Al Khalifa a arrêté une femme chiite

Le régime Al Khalifa, dans le cadre de sa restriction systématique de la liberté d'expression et de la répression des penseurs et des militants civils, a arrêté une femme chiite.

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA), les autorités du régime Al Khalifa ont arrêté « Fatima Haroun », une chercheuse en sciences sociales, pour avoir publié un avis sur Achoura sur Instagram.

Le ministère bahreïnite de l'Intérieur a affirmé jeudi que son arrestation avait été effectuée pour accusation d'abus des réseaux sociaux, et que le contenu qu'elle avait publié comportait une insulte publique envers l'une des religions.

En réaction, le Conseil des affaires des détenus de Bahreïn a condamné cette arrestation, la qualifiant d'annexe supplémentaire dans le processus de restriction systématique de la liberté d'expression et de répression des penseurs et des militants civils dans le pays.

Cet organisme a déclaré dans un communiqué que les accusations portées contre Fatima Haroun sont générales et vagues, et ont été utilisées à plusieurs reprises pour poursuivre judiciairement les critiques et criminaliser la liberté d'expression.

Selon cet organisme, l'action de la chercheuse n'était rien d'autre que l'exercice de son droit naturel à exprimer son opinion.

Le Conseil des affaires des détenus de Bahreïn a également souligné que l'arrestation d'une personnalité académique et sociale connue uniquement pour avoir publié une opinion dans le cyberespace témoigne d'une pression croissante sur les élites et les intellectuels, ainsi que d'une tentative de restreindre le cyberespace et de renforcer le contrôle sécuritaire sur la liberté d'expression — une action qui, selon cet organisme, est en contradiction avec les engagements et les normes internationales des droits de l'homme.