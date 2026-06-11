Infographie – La manifestation du Saint Coran dans le sermon de Ghadir (Partie 10) : L'avertissement du Prophète contre la déviation de la Oumma et l
Dans le sermon historique de Ghadir, le Saint Prophète (PSLF) a lancé un avertissement solennel concernant l'avenir de la communauté musulmane (Oumma). Il a prédit la transformation tragique de l'Imamat en monarchie despotique après son départ, déclarant que les usurpateurs de cette noble station divine subiraient la malédiction d'Allah. S'appuyant sur le verset 35 de la sourate Ar-Rahman, il a décrit le châtiment inéluctable lié à cette déviation, privant les oppresseurs de tout secours au Jour du Jugement, et a mis en garde contre les lourdes conséquences de l'abandon de la voie de la Wilayah.
11 juin 2026 - 13:33
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