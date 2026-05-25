Un lien éternel avec les AhlulBayt (as) par l'invocation quotidienne – La visite pieuse du lundi dédiée à l'Imam Hassan al-Moujtaba (as)

Dans les enseignements islamiques, une visite pieuse (Ziyarat) spécifique pour chaque jour de la semaine a été transmise afin que le cœur des croyants maintienne un lien constant avec les AhlulBayt (as) au milieu du quotidien. Ces invocations offrent une opportunité idéale pour renouveler l'alliance, exprimer son affection et sa connaissance envers les Imams immaculés, et s'inspirer de la tradition des guides divins pour élever l'âme sur le chemin de la servitude et de la spiritualité.

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