Reportage photo / La présence du secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) à la prière du vendredi des chiites à Sao Paulo, Brésil.

L'Ayatollah Reza Ramezani, secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS), qui a invité les musulmans du Brésil à participer à la conférence « Islam ; "Religion de Vie et Conversation" avait voyagé dans ce pays, en marge de ce voyage, il a assisté à la prière chiite du vendredi à la mosquée du Prophète Mahomet (PSLF) à Sao Paulo, au Brésil.

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