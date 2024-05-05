Reportage photo / Rencontre de l'archevêque de Curitiba, Brésil avec le secrétaire général de l'Assemblée mondiale d'Ahl al-Bayt (AS)
José Antonio Protezo, archevêque de Curitiba, Brésil, a rencontré l'ayatollah Reza Ramezani, secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS). L'Ayatollah Ramadani a invité les musulmans brésiliens à participer à la conférence internationale « Islam ; La religion du dialogue et de la vie" a voyagé dans ce pays.
5 mai 2024 - 19:23
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