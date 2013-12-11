Iran a lancé la carrière de l'espace ' Kavoshgar 7 '

Agence de Nouvelles d'Ahlul Bait (ABNA) : " Le lancement de ce projet fait partie du support d'envoyer un être vivant dans l'espace ", a-t-il dit sur sous- ministre de la Défense de mardi Iran général de brigade Mahdi Farahi.Le responsable iranien a déclaré que sept Kavoshgar atteindre une hauteur de 120 km, ce qui servira de " pas important qui ouvrira la voie à l'envoi d'un astronaute " dans l'espace.Janvier dernier, l'Iran a lancé une capsule dans l'espace fabriqués localement, avec un singe à bord, qui après avoir terminé les étapes prévues et atteindre des vitesses et la hauteur souhaitée, de nouveau retourné à la terre avec le singe intact selon ABNA.Le 3 Février 2012, l'Iran a également lancé en orbite à Navid-e Elm-o Sanat (Herbager des sciences et de la technologie), un satellite de fabrication nationale.La République islamique d'Iran est l'un des 24 membres fondateurs du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, qui a été créé en 1959.Fin/229