Les activités nucléaires non-pacifiques sont interdites et illicites; souligne Salehi

ABNA: Au cours de son voyage en Allemagne, en se présentant, lundi soir, parmi les 240 penseurs, analystes politiques, directeurs des médias internationaux, des ambassadeurs, des diplomates et d'autres responsables, Ali Akbar Salehi a déclaré que l'activité nucléaire non-pacifique n'est pas au programme de l'Iran et qu'il le considère comme "interdite" et "illicite".Au sujet des récentes déclarations de Joe Biden, le vice-Président américain, concernant un dialogue direct avec Téhéran, le ministre de la diplomatie iranienne a souligné que Téhéran a déjà eu des entretiens avec Washington en Allemagne sur le problème afghan, mais un peu plus tard, le président américain a traité l'Iran de "l'axe de méchanceté"."Si les américains persistent sérieusement sur un dialogue avec Téhéran, alors ils doivent savoir que les pressions et les menaces n'ont aucune comptabilité avec le dialogue", a-t-il ajouté."Le peuple iranien a décidé, il y a 34 ans, de prendre en main son indépendance et de ne plus être sous l'influence d'aucune puissance", a-t-il souligné en précisant que les activités nucléaires iraniennes continuent vers leurs objectifs pacifiques et en cas de les reconnaître officielles, l'Iran garantie de ne pas sortir du cadre légale de ces activités.Fin/229