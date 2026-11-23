Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le ministre de la Défense de la Corée du Sud a annoncé aujourd'hui lundi que la proposition de prolonger le déploiement de l'unité de son pays pour lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden ne signifie pas une intervention dans l'agression américano-sioniste contre l'Iran dans le détroit d'Ormuz.

Il a communiqué aux députés du parlement du pays que le déploiement de ces forces ne signifie pas une participation militaire indirecte à la guerre contre l'Iran.

Le ministre de la Défense de la Corée du Sud a déclaré que les actions des pirates dans la région ont triplé par rapport à l'année dernière, et que l'objectif du déploiement de ces forces est de soutenir les navires et les citoyens sud-coréens qui utilisent ce passage maritime.