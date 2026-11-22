Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Manar, Hassan Fadlallah, représentant du bloc « Fidélité à la Résistance » au Parlement libanais, lors d'un discours à la cérémonie commémorative d'Ibrahim et Abbas Alian, deux frères martyrs, dans la localité de Qalawiya dans la région de Bent Jbeil, en soulignant que l'indépendance de ce pays n'est pas encore complète, a considéré la continuation de l'occupation par le régime sioniste et les ingérences étrangères dans les décisions du gouvernement de Beyrouth comme les principaux obstacles à la souveraineté nationale du Liban et a demandé au gouvernement de se soucier des moyens de subsistance du peuple avant d'entrer dans le débat sur le monopole des armes

Le membre du bloc « Fidélité à la Résistance » au Parlement libanais a déclaré que tant qu'une partie du territoire de ce pays est occupée par le régime sioniste et que les ingérences étrangères dans les décisions du gouvernement se poursuivent, l'indépendance du Liban ne sera pas pleinement réalisée

Hassan Fadlallah a accusé l'Amérique et certaines ambassades étrangères d'inciter des groupes au Liban contre d'autres courants et a dit : ces actions sont menées dans le but de créer un conflit interne et d'affaiblir le pays. Ils incitent chaque jour certains groupes et courants contre d'autres Libanais et veulent que le peuple libanais s'affronte pour conduire leur pays à la destruction de leurs propres mains, alors que les Américains ont déjà appliqué cette politique dans différents pays puis ont abandonné leurs mercenaires à leur sort