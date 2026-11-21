Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Shihab, Khalil al-Hayya, chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique Hamas, dans son discours à la « Conférence nationale arabe » a salué le rôle des organisations, partis et courants arabes et islamiques dans le soutien à la Palestine, à son peuple et à sa résistance.

Al-Hayya a particulièrement mentionné la Résistance islamique et le Hezbollah libanais et a déclaré que ces courants lors de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » ont joué un rôle particulier dans le soutien au peuple palestinien et à sa résistance. Il a également honoré la mémoire du martyr « Sayyed Hassan Nasrallah » et de ses compagnons tombés lors de la libération de Jérusalem.

Le chef du bureau politique du Hamas a également mentionné le martyr « Ismail Haniyeh », ancien chef du bureau politique de ce mouvement qui, il y a deux ans, lors de la bataille du « Déluge d'Al-Aqsa », avait pris la parole à cette même conférence, et a salué l'âme de tous les commandants, combattants et martyrs des peuples de Palestine, du Liban et d'autres peuples de la région.

Al-Hayya, évoquant la situation dans la bande de Gaza, a déclaré que le peuple palestinien à Gaza reste fermement sur sa terre et attaché à ses droits, alors qu'il est privé de nourriture quotidienne, de possibilités médicales pour soigner les blessés et d'abri pour lui-même et ses enfants.

Il a ajouté que le Hamas et les groupes palestiniens l'année dernière, pour protéger le peuple palestinien contre le génocide et faire échouer les plans de déplacement forcé, ont accepté l'accord de Charm el-Cheikh, mais le régime israélien continue ses agressions et la famine du peuple palestinien et la communauté internationale a adopté une position faible face à cela.