Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, dans une interview télévisée expliquant sa visite à Oman, a ajouté : j'ai eu une très bonne visite à Mascate. Lors de cette visite, j'ai tenu une réunion fructueuse avec mon homologue omanais ainsi qu'une réunion importante avec le sultan d'Oman.

Il a ajouté : outre les discussions habituelles sur les relations bilatérales, nous avons discuté et examiné les évolutions régionales, y compris l'agression américaine et les efforts visant à empêcher la reprise de la guerre.

Araghchi a souligné : nos points de vue sur ces questions sont proches de ceux de nos amis omanais.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré : nous avons également échangé des vues sur le rôle diplomatique d'Oman. Oman a été le premier pays à participer à ces efforts diplomatiques et nous sommes reconnaissants envers ce pays.

Araghchi a poursuivi : Oman a toujours joué un rôle positif dans la diplomatie régionale et le règlement des conflits et continue de jouer ce rôle. Nous croyons que ces efforts doivent se poursuivre.

Il a déclaré : nous avons également eu un dialogue constructif sur la création d'un nouveau cadre de sécurité régionale indépendant, et dans toute la région, l'opinion selon laquelle la sécurité doit être assurée de l'intérieur de la région elle-même et sans intervention étrangère se renforce de plus en plus.

Araghchi a poursuivi : nous avons également tenu une réunion trilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan. Étant donné que l'Ouzbékistan se trouve en Asie centrale et Oman dans le golfe Persique, et que l'Iran est le lien entre ces deux régions, nous avons discuté du transit et de la connectivité.