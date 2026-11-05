Agence de presse Abna : les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis témoignent d'un changement de l'équilibre des forces à Washington et d'un affaiblissement de la position du Parti républicain ; une évolution qui peut influencer les équations politiques du gouvernement de Donald Trump et augmenter le coût de la poursuite des politiques de confrontation de ce pays, en particulier à l'égard de l'Iran.

La victoire des démocrates dans la course au Sénat et l'avancée de ce parti à la Chambre des représentants se sont produites dans des conditions où la performance du gouvernement Trump dans les domaines de l'économie et de la politique étrangère a été confrontée à de larges critiques. De ce point de vue, les élections de mi-mandat doivent être considérées au-delà de la compétition pour les sièges du Congrès et comme une sorte d'évaluation publique de la performance du président américain.

La guerre avec l'Iran ; le talon d'Achille politique de Trump

L'un des axes les plus importants du différend politique aux États-Unis est constitué par les conséquences de la guerre avec l'Iran et ses coûts économiques et sécuritaires. L'augmentation des inquiétudes concernant les prix de l'énergie, la pression sur le niveau de vie des ménages et la probabilité d'une extension des conflits ont transformé la guerre d'une simple question de politique étrangère en un problème influençant la vie quotidienne des citoyens américains.

Trump est arrivé au pouvoir avec la promesse de donner la priorité aux intérêts intérieurs de l'Amérique et d'éviter les conflits coûteux ; mais l'entrée de son gouvernement dans une confrontation militaire avec l'Iran a mis ce slogan face à un défi sérieux. Dans de telles conditions, une partie des électeurs américains pose la question de savoir pourquoi les ressources financières du pays devraient être consacrées à une guerre qui peut imposer des coûts économiques et sécuritaires supplémentaires à la société.