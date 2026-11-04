Ghalibaf : Trahir la volonté du peuple américain sera un cauchemar pour Washington

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, réagissant implicitement aux résultats des élections américaines, tout en soulignant la volonté générale du peuple de ce pays de s'opposer à la guerre, a adressé un avertissement explicite à la politique belliciste du gouvernement américain et, dans un message publié sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, a écrit : Que ce soit par conscience ou sous la pression du coût de la vie, le peuple américain a dit « non » à la guerre, et nous approuvons également ce message.

Ghalibaf a ajouté : Si le gouvernement américain trahit la volonté générale de son peuple afin de servir les maîtres et les maîtres-chanteurs internationaux, il comprendra que notre réponse se transformera en cauchemar pour le gouvernement américain.