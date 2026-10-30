Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant le service des relations publiques de la Marine de l'armée, ce matin avant midi, un pétrolier en infraction circulant dans une zone interdite et non sécurisée à l'est du détroit d'Ormuz a subi des dommages et un incendie à la suite d'une collision avec des mines marines et a été immobilisé.

Le détroit d'Ormuz est fermé aux navires en infraction qui, sans coordination et en se fiant aux mensonges du président américain, ont l'intention de traverser les zones interdites et non sécurisées, et ces passages non coordonnés dans des zones à haut risque ont exposé et exposeront la sécurité des navires et des équipages à de graves dangers.