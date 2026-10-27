Le général de division Abdollahi : aucun navire en infraction ne sera en sécurité

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, le général de division Abdollahi, chef d'état-major des forces armées de notre pays, tout en remerciant les combattants dévoués de l'armée, des Gardiens de la révolution et du Bassidj, a annoncé : Contrairement aux affirmations propagandistes et médiatiques des dirigeants américains selon lesquelles le détroit d'Ormuz est ouvert et libre, cette voie navigable stratégique est complètement fermée et gérée sous le contrôle et la supervision de la puissante marine des Gardiens de la révolution.

Le général de division Abdollahi, lors de sa visite des côtes de la mer d'Oman, a également annoncé : Les forces navales et terrestres de l'armée, tout en bénéficiant d'une haute préparation et d'un moral élevé, exercent un contrôle et une surveillance complets sur les eaux libres de la mer d'Oman et ses côtes, et en gardant sous observation tous les mouvements de l'ennemi dans la région, elles ne permettent pas aux navires en infraction de passer.

Le chef d'état-major des forces armées, lors de ces visites qui se sont déroulées en présence des commandants des forces navales des Gardiens de la révolution et de l'armée, a annoncé : Toute la région du golfe Persique et ses îles, la mer d'Oman et ses côtes, ainsi que l'est et l'ouest du détroit d'Ormuz sont, avec une très grande capacité, sous le contrôle des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran, et parallèlement à la fermeture du détroit d'Ormuz, aucun navire n'est autorisé à traverser cette voie navigable stratégique en dehors des arrangements iraniens.

Il a averti : tout navire en infraction qui, pour quelque raison que ce soit, voudrait circuler en dehors de l'itinéraire déterminé et des arrangements iraniens, verra sa sécurité mise en danger et subira de graves dommages.

Le général de division Abdollahi a ensuite annoncé : Les forces armées dans la région du golfe Persique, les îles, le détroit d'Ormuz et les côtes de la mer d'Oman sont présentes dans la région bien plus préparées que par le passé et avec des équipements nouveaux et plus avancés qu'auparavant, avec puissance et autorité, et feront face à toute méchanceté et agression de l'ennemi avec plus de sévérité que par le passé.