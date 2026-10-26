Salimi : La réponse de l'Iran à toute agression de l'ennemi sera décisive et le fera regretter

Hodjat al-Islam Alireza Salimi, dans une interview sur la réaction de la République islamique d'Iran face à toute menace et action militaire de la part de l'Amérique et du régime sioniste, a déclaré : Nous déclarons clairement que la réponse de la République islamique d'Iran à toute agression de l'ennemi sera décisive et le fera regretter.

La nation iranienne ne recule pas devant les menaces de l'ennemi

Soulignant les capacités de l'Iran et l'unité nationale face aux menaces extérieures, il a ajouté : Les Américains ne sont pas capables de faire face à la nation iranienne unie et ne doivent pas penser que par des menaces, des pressions ou des actions militaires ils peuvent influencer la volonté de la nation iranienne. La République islamique d'Iran, face à toute atteinte à son territoire, montrera une réaction sérieuse, proportionnée aux conditions et à la nature de l'action de l'ennemi, et ne permettra pas aux agresseurs de passer sans payer le prix de leurs actions.

Le membre du bureau du Conseil consultatif islamique, évoquant toute possibilité d'agression militaire contre l'Iran, y compris une attaque contre la montagne Kalang, a précisé : Toute agression contre l'Iran, y compris une attaque contre la montagne Kalang, sera confrontée à des réactions violentes et des réponses douloureuses de la République islamique d'Iran aux ennemis. Cela doit être parfaitement clair pour la partie adverse que toute action hostile contre l'Iran aura ses conséquences, et la responsabilité des conséquences de telles décisions incombe à ceux qui initient l'agression.