Les positions des pays européens concernant l'agression contre l'Iran sont contradictoires et irresponsables

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un message sur son compte sur l'un des réseaux sociaux et en réaction aux inquiétudes exprimées par l'Allemagne et plusieurs autres pays européens concernant l'escalade des tensions dans la région de l'Asie occidentale, rappelant la célèbre phrase du chancelier allemand en juin 2025 confirmant les crimes d'Israël contre l'Iran, a écrit : « En juin 2025, Friedrich Merz, chancelier d'Allemagne, à propos de l'agression militaire d'Israël contre l'Iran a déclaré : "C'est exactement le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous." Maintenant, en octobre 2026, le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne (et de plusieurs autres pays européens) avertissent d'une nouvelle attaque contre l'Iran et insistent sur la nécessité de contenir les tensions. »

Il a ajouté : Comme l'a bien dit le célèbre philosophe allemand Friedrich Schiller dans la pièce La Pucelle d'Orléans (acte trois, scène six) : « Ô raison éminente, ô fille à l'âme claire, fille divine, ô sage fondatrice du monde et guide des étoiles ; que es-tu donc, si tu es attachée à la queue du cheval indompté de la folie et que, inévitablement, impuissante et criant, tu es entraînée avec lui, ivre, dans l'abîme de la chute ? »