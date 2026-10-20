Ministre israélien : plus de la moitié de Gaza et des parties du Liban doivent être occupées

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Bezalel Smotrich, ministre des Finances du régime sioniste, a affirmé que ce régime doit occuper 60 pour cent du territoire de Gaza et le déclarer partie des territoires occupés.

Il a ajouté : il en va de même pour le Liban. Des parties du territoire de ce pays jusqu'aux lignes de stationnement de nos forces doivent être annexées aux terres sous notre contrôle.

Ce ministre du régime sioniste avait déjà appelé auparavant au lancement d'une guerre étendue contre la Cisjordanie et déclaré que le modèle de Gaza devait être répété dans cette région également.

Il a annoncé la poursuite de l'expansion des colonies sionistes en Cisjordanie et a déclaré que des centaines de nouvelles unités de logement seraient construites dans cette région.