Identification par la marine de l'armée d'un pétrolier en infraction en feu à l'est du détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, il y a quelques heures, les équipes de surveillance de la marine de l'armée, dans le cadre du contrôle continu de l'est du détroit d'Ormuz, ont découvert et identifié un pétrolier en infraction qui avait pris feu dans la zone interdite.

Ce pétrolier en infraction avait également éteint ses systèmes de suivi et cherchait à traverser la zone interdite dans la zone à l'est du détroit d'Ormuz.

La marine de l'armée de la République islamique d'Iran a souligné : la conséquence de mouvements non coordonnés sur les itinéraires et dans les zones interdites est la création d'insécurité et de nombreux dangers pour les autres navires.