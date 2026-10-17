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Identification par la marine de l'armée d'un pétrolier en infraction en feu à l'est du détroit d'Ormuz

17 octobre 2026 - 11:27
Code d'info: 1879064
Source: ABNA
Identification par la marine de l'armée d'un pétrolier en infraction en feu à l'est du détroit d'Ormuz

Les équipes de surveillance de la marine de l'armée ont identifié un pétrolier en infraction qui traversait la zone à l'est du détroit d'Ormuz et qui avait pris feu.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, il y a quelques heures, les équipes de surveillance de la marine de l'armée, dans le cadre du contrôle continu de l'est du détroit d'Ormuz, ont découvert et identifié un pétrolier en infraction qui avait pris feu dans la zone interdite.

Ce pétrolier en infraction avait également éteint ses systèmes de suivi et cherchait à traverser la zone interdite dans la zone à l'est du détroit d'Ormuz.

La marine de l'armée de la République islamique d'Iran a souligné : la conséquence de mouvements non coordonnés sur les itinéraires et dans les zones interdites est la création d'insécurité et de nombreux dangers pour les autres navires.

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