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Araqchi : Les auteurs du crime — l'attaque contre l'école de Minab — doivent répondre

12 octobre 2026 - 11:16
Code d'info: 1877005
Source: ABNA
Araqchi : Les auteurs du crime — l'attaque contre l'école de Minab — doivent répondre

Le ministre des Affaires étrangères a souligné dans un message : La responsabilité du ministère des Affaires étrangères est d'enregistrer la vérité, de poursuivre juridiquement et internationalement ce crime et de faire répondre ses auteurs et ses commanditaires.

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a annoncé sur sa page personnelle dans l'un des réseaux sociaux avoir reçu une lettre d'une des élèves survivantes de l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Araqchi a écrit : Aujourd'hui, en marge de la conférence internationale « Écocide ; le crime silencieux », j'ai reçu la lettre de Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, élève survivante de l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Il a ajouté : Dans cette lettre, elle évoque ses amies et camarades de classe — Niyash, Sonaz, Baran et Zeynab ; des enfants tués lors de l'attaque américaine contre l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a poursuivi : Fatemeh-Zahra a écrit qu'elle a survécu pour parler de ses amies et garder leur mémoire vivante. Elle demande également aux Nations unies pourquoi elles ne prennent aucune mesure face à cette catastrophe et pour protéger les droits des enfants, et demande au peuple iranien de ne pas laisser ses amies être oubliées.

Araqchi a souligné : Pour moi et mes collègues du ministère des Affaires étrangères, recevoir cette lettre est une responsabilité qui dépasse la compassion envers les enfants martyrs de Minab ; notre véritable responsabilité est d'enregistrer la vérité, de poursuivre juridiquement et internationalement ce crime et de faire répondre les auteurs et les commanditaires de ce crime.

Il a conclu en écrivant : Je considère comme mon devoir de transmettre la voix de Fatemeh-Zahra et le récit des enfants de Minab aux instances internationales.

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