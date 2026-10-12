Araqchi : Les auteurs du crime — l'attaque contre l'école de Minab — doivent répondre

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a annoncé sur sa page personnelle dans l'un des réseaux sociaux avoir reçu une lettre d'une des élèves survivantes de l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Araqchi a écrit : Aujourd'hui, en marge de la conférence internationale « Écocide ; le crime silencieux », j'ai reçu la lettre de Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, élève survivante de l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Il a ajouté : Dans cette lettre, elle évoque ses amies et camarades de classe — Niyash, Sonaz, Baran et Zeynab ; des enfants tués lors de l'attaque américaine contre l'école Shajareh Tayyebeh de Minab.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a poursuivi : Fatemeh-Zahra a écrit qu'elle a survécu pour parler de ses amies et garder leur mémoire vivante. Elle demande également aux Nations unies pourquoi elles ne prennent aucune mesure face à cette catastrophe et pour protéger les droits des enfants, et demande au peuple iranien de ne pas laisser ses amies être oubliées.

Araqchi a souligné : Pour moi et mes collègues du ministère des Affaires étrangères, recevoir cette lettre est une responsabilité qui dépasse la compassion envers les enfants martyrs de Minab ; notre véritable responsabilité est d'enregistrer la vérité, de poursuivre juridiquement et internationalement ce crime et de faire répondre les auteurs et les commanditaires de ce crime.

Il a conclu en écrivant : Je considère comme mon devoir de transmettre la voix de Fatemeh-Zahra et le récit des enfants de Minab aux instances internationales.