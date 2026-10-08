La trace de sang des crimes des sionistes ; de Gaza à l'Iran

Agence de presse Abna : Depuis trois ans, l'Asie occidentale se réveille au son des explosions agressives du régime sioniste, bien sûr avec l'aide de l'Amérique ; depuis trois ans, pour une partie des peuples du monde, le matin commence par la recherche d'eau et de pain et la nuit par le décompte de ceux qui ne sont pas revenus. Du 7 octobre 2023 à aujourd'hui, la géographie de la grande guerre s'est élargie, et la trace des attaques du régime infanticide d'Israël s'est étendue des ruelles de Gaza aux maisons du Sud-Liban puis au ciel de l'Iran ; une guerre dans laquelle les hôpitaux n'ont pas été épargnés et n'ont même pas pu être un refuge sûr pour les gens, l'école s'est transformée de salle de classe en lieu d'enterrement d'enfants innocents, et l'eau et la nourriture, des besoins les plus élémentaires de la vie, sont devenues une partie de l'équation de la guerre pour les buveurs de sang du monde.

Si nous devions raconter les trois dernières années par l'histoire des opérations, les noms des armes et le nombre d'attaques, rien de ce qui est arrivé aux gens ne serait visible. Ces enfants à Gaza dont le cœur tremblait seconde après seconde et qui, enveloppés dans un linceul, sont devenus martyrs dans les bras de leur mère ; des maisons dont il ne reste que des ruines ; une mère qui n'entend plus la voix de son enfant ; un enfant qui n'appelle plus le nom de son père ; un médecin qui, dans l'obscurité et sans équipement, se tient au-dessus d'un blessé qui ne peut peut-être plus être sauvé ; un enfant qui, au lieu d'un cartable, porte quelques bouteilles d'eau. C'est le récit de trois années durant lesquelles le régime usurpateur d'Israël a transformé Gaza en l'une des plus grandes scènes de destruction humaine au monde, et la portée de sa bellicosité et de ses infanticides a atteint le Liban et l'Iran.

Gaza, le Liban et l'Iran sont trois géographies différentes, mais au cours des trois dernières années, une image commune s'est répétée de nombreuses fois : le martyre de personnes innocentes. Les trois dernières années ne peuvent pas être mesurées uniquement par le nombre de missiles, d'opérations et d'objectifs militaires. Il faut les mesurer par le nombre d'enfants qui ne sont pas retournés à l'école ; par les hôpitaux qui n'ont plus pu accueillir de patients ; par les maisons dont les propriétaires sont restés sous les décombres ; par les mères qui ont enterré leurs enfants ; par les personnes qui ont fait la queue pour de l'eau et par les familles qui un matin sont sorties de chez elles et ne sont jamais revenues chez elles. La trace de sang s'étend de Gaza au Liban et à l'Iran ; une trace qui ne disparaît pas avec la fin de chaque attaque et qui reste dans la mémoire des gens qui, encore au milieu de la guerre, cherchent un signe de vie.