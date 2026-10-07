«61 sièges pour la droite» : les dirigeants de deux grands réseaux d’enseignement religieux sioniste rejoignent la campagne électorale

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le site d’information Al Jazeera Net, Elhanan Glatt, directeur général du réseau des yeshivot et oulpanot Bnei Akiva, et Yanki Friedman, directeur général du réseau Noam-Tzefia, ont rejoint la direction de la campagne électorale « Dar 26 », dont l’objectif affiché est d’accroître la participation des électeurs favorables au « camp national » avant les élections du 27 octobre dans le régime sioniste.

L’examen de la couverture des médias hébraïques montre qu’il ne s’agit pas simplement d’une prise de position politique personnelle et ponctuelle. Les dirigeants de deux vastes réseaux intégrés à la structure officielle de l’enseignement religieux du régime sioniste participent à une campagne électorale qui affiche explicitement pour objectif de permettre au courant de droite d’obtenir 61 sièges à la Knesset.

« Dar 26 » : une campagne destinée à mobiliser l’électorat de droite

Le 24 août 2026, Mati Tuchfeld, journaliste de la chaîne 14 du régime sioniste, a rapporté que la campagne « Dar 26 » avait été créée sous la direction de Yossi Dagan, président du Conseil régional des colonies de Shomron, avec la coopération de Yaakov Weinberger et Yoni Israeli, deux figures du groupe « Likud Sheli » au sein du Likud.

Selon ce rapport, l’objectif principal de cette initiative est d’augmenter la participation des électeurs du « camp national », notamment dans les villes périphériques, les quartiers et les zones traditionnellement favorables à la droite, où le taux de participation électorale est généralement plus faible.

Pour atteindre cet objectif, la campagne s’appuie sur des milliers de bénévoles, des opérations de porte-à-porte ainsi que la mise à disposition de moyens de transport pour les électeurs.

L’objectif affiché : porter le camp de droite à 61 sièges

Le 4 octobre, la chaîne 14 du régime sioniste a annoncé que les opérations de terrain de cette campagne visaient à permettre au « camp national » d’obtenir une majorité de 61 sièges.

La chaîne, citant Yossi Dagan, a rapporté que faire sortir les membres du camp national pour aller voter constituait la clé de la victoire.

Dans ces conditions, il est difficile de considérer « Dar 26 » comme une simple initiative neutre destinée à accroître la participation électorale. La campagne ne soutient pas directement un parti déterminé, mais elle identifie clairement un bloc politique dont elle cherche à renforcer le poids électoral.

Les dirigeants de l’enseignement religieux entrent dans la campagne

Parallèlement, la chaîne 7 du régime sioniste a annoncé qu’Elhanan Glatt et Yanki Friedman avaient rejoint la direction de cette campagne.

Glatt a déclaré qu’il participait à cette activité à titre personnel. Il a toutefois reconnu avoir déjà participé de la même manière aux précédentes élections aux côtés de Yossi Dagan et avoir pris part à un projet ayant contribué à accroître la participation du camp de droite.

Friedman a pour sa part évoqué la nécessité de renforcer le pilier de la droite et la puissance de la foi à l’approche des élections.

Fondé en 1971, le réseau Noam-Tzefia indique disposer de 59 établissements scolaires répartis du nord au sud du régime sioniste, accueillant environ 11 000 élèves.

Le réseau se présente comme l’un des réseaux d’enseignement de la Torah sioniste et se réclame de la pensée du rabbin Tzvi Yehuda Kook. Des documents du ministère de l’Éducation du régime sioniste indiquent également que ce réseau fonctionne dans le cadre de la structure officielle de l’enseignement religieux.

L’enseignement religieux et le capital social au service de la mobilisation électorale

Les sources disponibles n’indiquent pas que ces deux réseaux soient organiquement liés à un parti politique déterminé. Le réseau éducatif Noam ne doit pas non plus être confondu avec le parti politique portant un nom similaire.

Cependant, les deux réseaux s’inscrivent clairement dans l’environnement idéologique du sionisme religieux, et l’adhésion de leurs dirigeants à la campagne « Dar 26 » donne à cette influence une dimension électorale directe.

La question revêt une importance particulière dans la mesure où ces réseaux ne sont pas uniquement en contact avec les élèves. Ils entretiennent également des liens avec les familles, les anciens élèves et des communautés plus larges. Leurs dirigeants disposent ainsi d’un capital organisationnel qui, lorsqu’il est transféré du domaine éducatif vers la mobilisation politique, peut avoir une influence sur la participation électorale.

Les restrictions légales concernant la propagande politique dans les établissements scolaires

Les directives du ministère de l’Éducation du régime sioniste stipulent que toute forme de propagande électorale est interdite au sein des établissements d’enseignement. Elles prévoient également des restrictions concernant la participation des personnels éducatifs exerçant des responsabilités de direction aux activités de propagande électorale.

Mital Baron et Dafna Kahana Doliev, chercheuses à l’Institut de la démocratie du régime sioniste, ont également souligné, dans une étude publiée le 7 septembre 2026, que la législation sur l’enseignement public établit une distinction entre l’éducation politique et la propagande partisane.

Selon cette étude, les personnels des établissements éducatifs ne peuvent pas mener auprès des élèves une campagne électorale en faveur d’un parti ou d’une organisation politique déterminée.

La question d’une éventuelle « immunité politique »

La sensibilité de cette affaire est renforcée par le fait que le ministère de l’Éducation du régime sioniste est dirigé par Yoav Kisch, ministre qui est également candidat du Likud et qui a évoqué, dans des entretiens électoraux, la nécessité d’empêcher la dispersion des voix de droite.

Par ailleurs, bien que la Commission centrale des élections du régime sioniste soit indépendante du gouvernement de ce régime, elle n’a jusqu’à présent fait aucune déclaration concernant les activités de Glatt et Friedman.

L’absence d’intervention et de réponse de la part du ministère de l’Éducation et de la Commission centrale des élections soulève ainsi une question : existe-t-il, dans cette affaire, une forme d’immunité politique, et pourquoi Glatt et Friedman n’ont-ils jusqu’à présent été convoqués pour faire l’objet d’un examen disciplinaire ou juridique ?

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