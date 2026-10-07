Yémen : l’offensive saoudienne échoue aux portes de Bab el-Mandeb, les forces de Sanaa progressent à Taëz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, les forces armées yéménites ont réussi, lors d’une contre-offensive menée la veille, à éliminer la percée militaire des forces des « Brigades des Géants » qui avaient établi, un jour auparavant, une présence dans les environs du district de Dhu Bab, dans la zone de Bab el-Mandeb.

Parallèlement, l’intensification des opérations saoudiennes s’est poursuivie sur plusieurs fronts à l’ouest et à l’est du Yémen, Riyad cherchant à obtenir une avancée malgré la mobilisation de l’ensemble de ses capacités militaires dans cette bataille.

Repli des forces soutenues par l’Arabie saoudite à Bab el-Mandeb

Les forces soutenues par l’Arabie saoudite ont interrompu leurs tentatives d’avancée sur la côte occidentale du Yémen en direction de Bab el-Mandeb et de la ville côtière d’Al-Mokha, tout en annonçant l’ouverture d’un nouveau front dans la région d’Al-Waziya.

Cette évolution est intervenue après que les forces armées yéménites ont mené, dans la soirée d’il y a deux jours, d’intenses frappes de missiles contre les environs de Dhu Bab et la région de Ras al-Arrah, dans l’ouest de la province de Lahij. Ces attaques auraient contraint les forces soutenues par l’Arabie saoudite à déplacer leurs positions vers des zones plus éloignées des lignes de contact.

Dans le même temps, le média militaire des forces armées yéménites a diffusé des images montrant la présence de ses forces à Al-Mokha, Bab el-Mandeb et sur l’île de Mayyun, ainsi que des images d’attaques contre des forces salafistes dans la région de Ras al-Arrah.

Des sources locales ont déclaré à Al-Akhbar qu’aucun affrontement n’était en cours à Bab el-Mandeb et à Dhu Bab. Ces sources ont également démenti les informations diffusées par des médias proches de l’Arabie saoudite faisant état d’une pénétration des forces des « Brigades des Géants » et de « Dir’ al-Watan » à Dhu Bab et à proximité du détroit de Bab el-Mandeb.

Selon ces sources, la percée limitée survenue lundi a été contrée par une opération de contournement menée par les forces armées yéménites, au terme de laquelle des dizaines de combattants infiltrés auraient été tués ou capturés.

Des reconnaissances de « victoires fabriquées »

Des dizaines d’activistes affiliés au gouvernement d’Aden soutenu par l’Arabie saoudite ont également reconnu sur les réseaux sociaux que les informations présentant ce qui se passait à Al-Mokha et à Bab el-Mandeb comme des victoires ne correspondaient pas à la réalité.

Ces activistes ont accusé les partisans du parti Al-Islah de diffuser ces informations, estimant que leur objectif était d’attirer les forces des « Brigades des Géants » dans une importante embuscade à Al-Mokha.

Selon eux, la zone côtière est exposée à la surveillance et aux tirs des forces armées yéménites, qui sont déployées dans les chaînes montagneuses dominant Bab el-Mandeb, Al-Mokha et Dhu Bab.

Échec de l’offensive à Al-Waziya

À Al-Waziya également, les forces armées yéménites auraient repoussé une tentative d’avancée des forces adverses et détruit plusieurs véhicules blindés, alors que des avions de combat saoudiens apportaient un soutien aérien aux forces attaquantes.

Le brigadier Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré dans un communiqué publié la veille au soir que les forces saoudiennes avaient été repoussées de la région alors qu’elles tentaient de progresser vers les positions situées au sud-ouest d’Al-Waziya.

Il a ajouté que ces forces avaient été visées par plusieurs missiles, entraînant, selon lui, la destruction de plusieurs véhicules et véhicules blindés ainsi que la mort ou la blessure de dizaines de personnes.

Yahya Saree a également annoncé qu’une « opération spéciale de missiles » avait dispersé un rassemblement de forces soutenues par l’Arabie saoudite qui tentaient d’avancer vers Bab el-Mandeb.

Avancée des forces de Sanaa dans le sud de Taëz

Sur le front sud de la province de Taëz, les forces armées yéménites sont entrées la veille dans le district d’Al-Salu, tandis que les affrontements se sont étendus à d’autres zones des deux districts de Quds et d’Al-Ahkoum.

Les forces armées yéménites auraient également réalisé une avancée importante dans plusieurs villages et chaînes montagneuses du district d’Al-Maqatira, dans la province de Lahij.

Sur le front nord de la ville de Taëz, les forces armées yéménites ont également intensifié leurs activités dans le district d’Al-Masrah et pris le contrôle du mont Rahesh, une position stratégique, ainsi que de plusieurs zones dominant la ville.

Al-Salu est le sixième district dont les forces armées yéménites ont pris le contrôle dans les zones rurales du sud de Taëz, après Al-Maafir, Al-Mawaset, Jabal Habashi, Al-Shamaytayn et Sama’.

Selon des observateurs, le contrôle des hauteurs stratégiques du sud de Taëz pourrait compliquer davantage les tentatives de l’Arabie saoudite de revenir vers le détroit de Bab el-Mandeb. Ces hauteurs, qui dominent la côte occidentale du Yémen et offrent une visibilité et une capacité de tir sur celle-ci, revêtiraient en effet une importance défensive pour le contrôle du détroit.

Extension des attaques contre les positions saoudiennes

Yahya Saree a également annoncé que les forces armées yéménites avaient mené, à l’aube de la veille, une série d’opérations militaires contre des positions où étaient regroupées des forces saoudiennes sur plusieurs axes à l’est de la province d’Al-Jawf, à l’ouest de la ville de Ma’rib et dans le camp d’Al-Zaghârîd, à Jizan.

Il a affirmé que ces attaques avaient fait plusieurs morts et blessés parmi les forces de soutien et entraîné l’incendie de plusieurs de leurs véhicules.

Ces opérations ont coïncidé avec l’annonce par les forces armées yéménites d’une vaste série d’attaques coordonnées visant plusieurs installations et sites stratégiques situés au cœur du territoire saoudien à l’aide de missiles balistiques et de croisière ainsi que de drones.

Parmi les cibles annoncées figurait l’aéroport King Khalid, dans la capitale saoudienne Riyad, qui représenterait, selon ce rapport, 33 % du trafic aérien du pays. Le complexe pétrolier de Rabigh, la base de Khamis Mushait et l’aéroport d’Abha, dans le sud de l’Arabie saoudite, figuraient également parmi les cibles annoncées.

Intensification des frappes aériennes saoudiennes

Dans le même temps, après l’échec des forces soutenues par l’Arabie saoudite à stopper l’avancée des forces armées yéménites, les avions de combat saoudiens ont intensifié leurs frappes contre des zones qui seraient passées sous le contrôle des forces armées yéménites au cours des derniers jours.

Selon des sources locales, ces frappes ont également visé plusieurs cibles civiles dans la ville d’Al-Turbah et bombardé des zones de la province de Saada, dans le nord du Yémen.

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