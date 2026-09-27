Les opposants à Netanyahou sont passés à l'action ; l'union de 5 partis contre le Premier ministre israélien

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de télévision du régime sioniste a rapporté que les dirigeants du soi-disant « groupe du changement » ont tenu une réunion dans la salle de Yaïr Lapid, chef du courant d'opposition, à Tel-Aviv et se sont engagés à arrêter les attaques mutuelles les uns contre les autres.

Selon ce rapport, les dirigeants de 5 partis d'opposition dans les territoires occupés ont souligné lors de cette réunion qu'ils s'efforceront d'écarter Netanyahou, d'attirer les voix contre lui et de former un cabinet alternatif.

Ont participé à cette réunion Yaïr Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman et Yaïr Golan.

Ils ont, après la fin de ladite réunion, publié une photo d'eux-mêmes et un document sur les principes des coordinations communes jusqu'aux élections et après celles-ci, et ont précisé qu'ils ne mèneront aucune attaque les uns contre les autres jusqu'à la formation du nouveau cabinet.

Selon ce document, trois équipes communes seront formées dans les 48 heures pour augmenter les voix des courants d'opposition, préparer le jour des élections et protéger la soi-disant « transparence des élections ».