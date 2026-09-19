Conseiller du Premier ministre irakien : aucune durée déterminée n'a été fixée pour le monopole des armes

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Qasim al-Aaraji, conseiller à la sécurité du Premier ministre irakien, a annoncé que les contenus récemment diffusés sur les réseaux sociaux concernant la fixation d'un plafond temporel pour les activités du comité du monopole des armes sont totalement faux et qu'aucune durée spécifique n'a été fixée pour le monopole des armes entre les mains de l'État.

Il a souligné que si les activités du comité, formé par le Cadre de coordination et opérant sous la supervision directe du Premier ministre, sont achevées et qu'ensuite le monopole complet des armes entre les mains de l'État est réalisé, alors toute personne portant illégalement des armes sera traitée conformément aux dispositions légales comme une personne hors la loi, et des mesures juridiques strictes seront prises à son encontre, et elle sera traitée comme les terroristes.

Al-Aaraji a également appelé à la précision et à l'exactitude dans la réception et la diffusion des nouvelles, à l'obtention d'informations auprès de sources officielles et à éviter la diffusion et la rediffusion de rumeurs.