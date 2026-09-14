Rassemblement de Japonais pour l'expulsion de l'ambassadeur israélien et la fermeture de l'ambassade à Tokyo

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Diyar, des dizaines de citoyens japonais, en se rassemblant devant l'ambassade du régime sioniste à Tokyo, ont condamné les crimes de ce régime contre le peuple palestinien opprimé et ont demandé l'expulsion du nouvel ambassadeur d'Israël.

Les participants à ce rassemblement, tenant des drapeaux palestiniens, ont scandé des slogans en soutien à l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza.

Les forces de sécurité japonaises ont également été largement déployées autour de cette ambassade.

Le réseau contre le commerce des armes au Japon a annoncé que le but de ce rassemblement était de déclarer une protestation officielle adressée au gouvernement.

Les citoyens japonais ont également demandé l'arrestation de Netanyahou et la fermeture de l'ambassade du régime d'occupation dans ce pays. Ils ont protesté contre les relations entre Tokyo et Tel-Aviv, en particulier la coopération militaire et en matière d'armement.