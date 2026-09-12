De la Syrie à « Promesse honnête » : comment le général Taherpour a contribué à façonner la puissance des drones iraniens

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que le martyr Taherpour comptait parmi les commandants éminents du secteur des drones en Iran. Il a expliqué que celui-ci avait été envoyé en Syrie à une période de ses responsabilités et avait activement participé aux missions liées au front de la Résistance.

Selon le général Mousavi, le martyr Taherpour avait acquis une expérience importante grâce à sa participation aux missions extraterritoriales. Il a souligné que, selon une expression du martyr Hajj Qassem Soleimani, de nombreuses opérations ne pouvaient commencer sans une surveillance précise de la zone, l’établissement d’une maîtrise du renseignement et la mise à disposition d’images de la zone des combats. Les forces de drones jouaient un rôle essentiel dans ce domaine.

Cette expérience a permis au martyr Taherpour de développer ses capacités techniques et opérationnelles jusqu’à atteindre un niveau qui avait retenu l’attention des commandants de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Un rôle qui dépassait largement celui d’un seul drone

Le général Mousavi a expliqué que le sacrifice, la disponibilité opérationnelle et le développement des capacités figuraient parmi les critères importants pris en compte dans l’évolution des forces spécialisées dans les drones. Selon lui, le martyr Taherpour avait démontré ces qualités tout au long de son parcours.

Son choix pour assumer de nouvelles responsabilités avait ainsi constitué, selon le commandant de la Force aérospatiale, une décision appropriée. Taherpour avait ensuite joué un rôle important dans le développement des capacités iraniennes dans le domaine des drones.

Évoquant la diversité des appareils développés au sein du secteur des drones, le général Mousavi a déclaré que l’Iran disposait de différents appareils de la famille Shahed, dont certains sont destinés aux missions de combat et d’autres aux missions de surveillance et de reconnaissance.

Il a souligné que ces produits étaient le fruit des idées, de la réflexion et de l’expérience opérationnelle de jeunes spécialistes ayant travaillé dans ce domaine.

Selon lui, réduire le martyr Taherpour à une seule arme reviendrait à minimiser son rôle. Il a expliqué que celui-ci avait exercé une fonction directrice dans le développement de la gamme de produits liés aux drones et avait contribué à la constitution d’un ensemble de capacités défensives aujourd’hui disponibles pour le pays.

Le général Mousavi a également insisté sur la place désormais occupée par les drones dans la puissance défensive de l’Iran, affirmant que les différents appareils sans pilote constituent aujourd’hui l’un des instruments importants de la défense du pays.

Au-delà de ses compétences techniques et opérationnelles, le martyr Taherpour se distinguait également par ses qualités humaines et morales. Le général Mousavi a notamment évoqué sa douceur, sa délicatesse et sa courtoisie, estimant que ces qualités lui permettaient d’attirer son entourage et de renforcer son influence au sein de son environnement professionnel.

Cette combinaison entre compétences opérationnelles et qualités humaines avait contribué, selon lui, à faire du martyr Taherpour une figure influente dans le secteur iranien des drones.

Le Shahed-136 au cœur d’une course technologique

Le général Mousavi a ensuite évoqué l’intérêt manifesté par les États-Unis pour les capacités iraniennes dans le domaine des drones. Il a affirmé que les Américains avaient été contraints de développer un appareil similaire au Shahed-136, baptisé « Lucas », afin de l’intégrer à leurs capacités militaires.

Cette référence illustre, selon le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique, l’importance acquise par les technologies développées dans le domaine des drones en Iran.

Le général Mousavi a enfin mis en avant le rôle du martyr Taherpour lors de l’opération « Promesse honnête 1 », qu’il a décrite comme une opération ayant établi un record en matière d’utilisation de drones.

Il a précisé que cette opération avait été menée par les drones de la Force aérospatiale et que le commandement de cette phase du conflit était assuré par le martyr Taherpour.

Selon lui, Taherpour avait réussi à conduire cette mission avec compétence depuis sa phase de planification jusqu’à son organisation et son exécution.

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