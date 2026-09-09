Le sardar Mohebi s'adresse aux forces américaines : retournez dans la Baie des Cochons !

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le sardar Mohebi, porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a publié un message sur l'un des réseaux sociaux et a déclaré : « La capture matinale du sous-marin le plus moderne de 2025 de l'armée américaine signifie qu'aucune technologie de pointe ne peut franchir nos couches de surveillance dans le détroit d'Ormuz. »

Il a ajouté, en s'adressant aux forces de l'armée terroriste américaine : « La souveraineté sur le golfe Persique appartient à notre jeunesse technologiquement compétente. Retournez dans la Baie des Cochons. »