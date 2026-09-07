Les affrontements au Yémen font plus de 300 morts et des centaines de déplacés

Selon l’agence de presse Abna citant Al Jazeera, les affrontements entre les forces gouvernementales yéménites et les forces d’Ansarullah dans le sud-ouest du pays se sont intensifiés ces derniers jours, et d’après les rapports publiés, plus de 300 personnes ont perdu la vie dans ces combats.

Deux sources militaires au sein des forces gouvernementales yéménites ont annoncé que 84 de leurs combattants avaient été tués dans les batailles de samedi et dimanche.

Parallèlement, quatre sources proches d’Ansarullah ont fait état de la mort de 57 combattants de ce groupe sur la même période.

Le centre médiatique des forces armées yéménites a déclaré dans un communiqué que les forces gouvernementales avaient mené dimanche des opérations à grande échelle sur plusieurs fronts, comprenant la reprise et la consolidation de positions ainsi que le ciblage des positions et rassemblements d’Ansarullah.

Selon ce communiqué, les forces gouvernementales ont attaqué le front « Al-Barah » depuis trois axes et ont repris un certain nombre de positions dans la région « Al-Kudah » à l’ouest de Taiz. Elles ont également établi de nouvelles positions au sud de Hodeidah.

Les forces gouvernementales yéménites ont également affirmé avoir déjoué les tentatives des forces d’Ansarullah de s’infiltrer sur le front « Ad-Dabab » à l’ouest de Taiz.

Selon ces forces, plus de 20 combattants d’Ansarullah ont été tués ou blessés lors de ces affrontements.

Parallèlement aux combats terrestres, les avions de chasse yéménites ont frappé des positions d’Ansarullah dans la région « Al-Barh » à l’ouest de Taiz, dans les zones méridionales de Hodeidah et dans la périphérie ouest de la province de Marib.