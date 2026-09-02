Activation de la défense aérienne du Koweït ; sirènes entendues à Bahreïn

Selon l'agence ABNA citant Sputnik, l'état-major général des forces armées koweïtiennes a annoncé que les systèmes de défense aérienne du pays sont en train de contrer des attaques de missiles et de drones.

Les médias avaient auparavant fait état de bruits d'explosions au Koweït.

Sirènes d'alarme à Bahreïn

Le ministère de l'Intérieur du régime Al Khalifa à Bahreïn a appelé les citoyens et les résidents du pays à garder leur calme et à se rendre dans l'endroit sûr le plus proche.

Les forces armées de notre pays ont commencé il y a quelques heures à répondre aux récentes attaques américaines et ont ciblé la base des terroristes américains en Jordanie, en Irak et dans d'autres zones avec de violentes frappes de missiles et de drones.