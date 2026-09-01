La Jordanie et le Qatar ont condamné l'incursion des sionistes dans la mosquée Al-Aqsa

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Qods, les ministères des Affaires étrangères de la Jordanie et du Qatar ont condamné l'incursion d'« Itamar Ben-Gvir », le ministre extrémiste du régime sioniste, et d'un certain nombre de colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa, qui a eu lieu sous la protection de la police israélienne, et l'ont qualifiée de violation flagrante du droit international ainsi que du statut historique et juridique de cette mosquée.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a condamné dans un communiqué l'incursion de Ben-Gvir et des colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa et a déclaré que cet acte constitue une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, ainsi qu'une provocation inacceptable des sentiments de millions de musulmans à travers le monde.

Le ministère a souligné que la mosquée Al-Aqsa est exclusivement un lieu de culte musulman et que toutes les mesures unilatérales visant à modifier le statut historique et juridique existant à Jérusalem et dans ses lieux saints sont nulles et non avenues en vertu du droit international.

Le Qatar a averti que la poursuite de ces incursions et de ces actes provocatoires pourrait aggraver le cycle de violence et de tensions dans la région et anéantir les chances de parvenir à la paix et à la stabilité.

Le communiqué a également appelé la communauté internationale à agir immédiatement pour contraindre le régime sioniste à cesser les incursions continues contre le peuple palestinien et ses lieux saints et à se conformer aux résolutions internationales pertinentes.

Doha a réaffirmé sa position constante de soutien à la cause palestinienne et à la résilience du peuple palestinien, et a appelé à la fin de l'occupation et à la réalisation par le peuple palestinien de ses droits légitimes, au premier rang desquels l'établissement d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.