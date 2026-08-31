Cambodge et Malaisie renforcent leur coopération dans le tourisme adapté aux musulmans

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Cette coopération a notamment été mise en avant lors de l’édition 2026 du World Islamic Tourism and Trade Expo (WITEX), organisée à Kuala Lumpur du 21 au 23 août 2026, parallèlement au Festival mondial de la culture et des arts.

Une stratégie pour diversifier le marché touristique

Face à la concurrence croissante dans le secteur touristique en Asie du Sud-Est, le ministère cambodgien du Tourisme explore de nouveaux marchés spécialisés afin d’attirer de nouvelles catégories de voyageurs.

Le tourisme adapté aux musulmans figure désormais parmi les domaines prioritaires. L’objectif est de proposer des services répondant aux besoins des voyageurs musulmans tout en leur permettant de découvrir l’identité culturelle du pays.

La participation du Cambodge au WITEX 2026 a permis aux responsables du tourisme de présenter les capacités du pays en matière d’accueil des voyageurs musulmans et d’établir des contacts avec des organisateurs internationaux spécialisés dans les voyages halal.

La Malaisie, un modèle régional

Considérée comme l’un des pays pionniers du tourisme halal à l’échelle mondiale, la Malaisie joue un rôle important dans l’accompagnement du Cambodge pour le développement de ses infrastructures touristiques adaptées aux musulmans.

La coopération porte notamment sur la certification halal, les normes de services et le développement des chaînes d’approvisionnement.

En collaboration avec le Centre du tourisme islamique de Malaisie (ITC), le Cambodge cherche ainsi à améliorer la qualité de ses services touristiques tout en préservant son identité culturelle propre.

La communauté cham, un atout culturel

La présence de la communauté musulmane cham constitue l’un des principaux atouts du Cambodge pour le développement de ce secteur.

Présents depuis plusieurs générations dans le pays, les Chams font partie intégrante du tissu social cambodgien et offrent une base culturelle authentique pour développer des expériences touristiques adaptées aux musulmans.

Des destinations majeures comme Phnom Penh et Siem Reap disposent déjà de mosquées, de restaurants certifiés halal et de commerces appartenant à des musulmans.

Les autorités cambodgiennes cherchent également à adapter certains produits touristiques traditionnels, notamment la cuisine khmère locale ainsi que les services de santé et de bien-être, aux besoins des voyageurs musulmans.

Soutenir la communauté cham

Pour les voyageurs, cette coopération peut également contribuer directement au développement de l’économie locale.

La consommation de nourriture halal dans les restaurants appartenant à des musulmans chams, l’achat de textiles fabriqués par des artisans chams et le séjour dans des hébergements locaux permettent de faire bénéficier directement les familles de la région des revenus du tourisme.

Le Cambodge souhaite par ailleurs promouvoir des formes de tourisme plus respectueuses de l’environnement. La visite du complexe d’Angkor Wat à bord de tuk-tuks électriques peut notamment contribuer à réduire les émissions liées aux carburants fossiles.

De même, les excursions à bord de bateaux à rames non motorisés dans les villages sur pilotis situés le long du Tonlé Sap peuvent limiter la pollution des ressources en eau et contribuer à la préservation de l’environnement local.

Des recommandations pour les voyageurs musulmans

Les voyageurs musulmans sont invités à vérifier, dans les restaurants et à la réception des hôtels au Cambodge, la présence du label officiel relatif aux « normes du tourisme adapté aux musulmans ».

Ce label permet notamment de vérifier le respect des normes liées à la préparation des aliments halal et la disponibilité d’installations permettant l’accomplissement de la prière.

Un positionnement différent en Asie du Sud-Est

Le Cambodge ne cherche pas à concurrencer directement les principales destinations du tourisme halal, telles que la Malaisie et l’Indonésie.

Le pays souhaite plutôt développer une offre spécifique combinant patrimoine historique, nature tropicale et expériences culturelles authentiques.

À travers le renforcement de ses coopérations régionales et la formation des acteurs du secteur privé, le Cambodge cherche ainsi à devenir une destination accueillante pour les voyageurs musulmans, en leur offrant à la fois des services adaptés et la possibilité de découvrir l’un des territoires historiques majeurs de l’Asie du Sud-Est.

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