Aucun navire ne pourra traverser le détroit d'Ormuz sans coordination avec l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, répondant à une question sur les dernières consultations et nouvelles concernant la médiation de pays tels que le Pakistan, Oman et le Qatar dans les négociations, a déclaré : « La République islamique d'Iran a conclu un accord avec Oman concernant les arrangements de transit par le détroit d'Ormuz, mais cet accord n'entrera pas automatiquement en phase d'exécution, car sa réalisation est subordonnée à l'exécution des engagements pris par la partie adverse, à savoir les États-Unis d'Amérique. »

Gharibabadi a souligné : « Nous avons clairement affirmé que dès que les conditions et engagements des États-Unis seront remplis, la République islamique d'Iran est également prête à prendre ses mesures concernant le détroit d'Ormuz. S'ils ne prennent aucune mesure, naturellement la République islamique d'Iran ne se précipitera pas non plus pour ouvrir le détroit d'Ormuz et continuera ses actions pour défendre le pays et faire face aux ennemis. L'Iran a toujours été prêt pour tout scénario. »