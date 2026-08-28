Attaque terroriste de Tel-Aviv contre Jénine en Cisjordanie : 3 personnes martyrisées

Selon l’agence de presse « Abna » citant l’agence « Shihab », l’armée du régime sioniste a affirmé aujourd’hui, vendredi, avoir ciblé un groupe de combattants palestiniens lors de son attaque terroriste dans la ville de Jénine, située en Cisjordanie.

Ce régime sioniste a également affirmé avoir tué, lors des attaques d’hier (jeudi), deux commandants des mouvements Hamas et Jihad islamique lors de deux frappes dans la bande de Gaza.

L’armée du régime sioniste, après l’attaque, a dépêché des soldats supplémentaires sur le lieu de l’attaque à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Selon les informations publiées ultérieurement, trois personnes ont été martyrisées dans cette attaque terroriste, et le régime sioniste a empêché les secouristes d’arriver et de porter assistance.

Le Premier ministre du régime sioniste, après cet assassinat, a affirmé que les militaires d’occupation avaient déjoué le plan palestinien d’attaques contre ce régime à Jénine.