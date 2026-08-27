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Galibaf : La relation stratégique entre l'Iran et la Chine n'a besoin de la permission de personne

27 août 2026 - 10:28
Code d'info: 1857725
Source: ABNA
Galibaf : La relation stratégique entre l'Iran et la Chine n'a besoin de la permission de personne

Le représentant spécial de l'Iran pour les affaires chinoises a déclaré : Le partenariat stratégique global entre l'Iran et la Chine est fondé sur le respect mutuel et une vision commune pour un monde multipolaire, et n'a besoin de la permission de personne.

Selon l'agence de presse ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, président du Conseil consultatif islamique et représentant spécial de l'Iran pour les affaires chinoises, a publié un message sur l'un des réseaux sociaux en réponse à la position de la Chine concernant le non-respect des sanctions américaines contre l'Iran, dans lequel il a écrit : Nous saluons la position de principe de la Chine rejetant les sanctions illégales contre l'Iran.

Il a ajouté : Le partenariat stratégique global entre l'Iran et la Chine est fondé sur le respect mutuel, une coopération gagnant-gagnant et une vision commune pour un monde multipolaire. La relation entre ces deux pays n'a besoin de la permission de personne.

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