Le chef de l’organisation Al-Hachd al-Chaabi : L’Iran a résisté face à une guerre mondiale

Selon l’agence de presse ABNA citant le site d’information « Al-Ma’alouma », Falih al-Fayyad, chef de l’organisation Al-Hachd al-Chaabi, a déclaré dans un entretien avec la chaîne de télévision « Al-Sharqiya » : L’Iran a été confronté à une guerre presque mondiale et a pu résister face aux défis.

Il a également déclaré : j’ai quitté tous les postes, car je considère ma mission au sein d’Al-Hachd al-Chaabi comme un honneur supérieur à tout autre honneur.

Al-Fayyad, à propos du monopole de l’armement par l’État, a également déclaré : le monopole des armes par la force conduira à une confrontation, et cela n’aura pas lieu.

Le chef de l’organisation irakienne Al-Hachd al-Chaabi a également estimé peu probable qu’après l’expiration du délai du monopole des armes des groupes armés à la fin septembre, l’Irak soit le théâtre d’affrontements entre Irakiens.

Il a déclaré : après l’expiration du délai du monopole des armes, il n’y aura aucun conflit armé, et cette date sera un jour férié et un nouveau jour pour l’Irak. Nous n’acceptons l’existence d’aucune arme apparente après le 1er octobre.

Il a souligné : malgré le chevauchement entre Al-Hachd al-Chaabi et les groupes armés en Irak, la Mobilisation populaire n’est pas responsable des groupes armés.