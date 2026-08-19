Explosion dans une école à Kaboul : de nombreuses voix dénoncent une attaque terroriste contre les Hazaras

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’explosion de l’école et du centre éducatif privé « Shama-e Hedayat », situé dans le lotissement Mahdieh, à Dasht-e Barchi, quartier majoritairement hazara de l’ouest de Kaboul, a provoqué de nombreuses réactions en Afghanistan. Selon les données des Nations unies, 42 enfants ont été blessés dans cet incident, dont les circonstances restent encore incertaines.

Le Conseil des oulémas chiites d’Afghanistan est l’une des institutions ayant explicitement qualifié l’explosion d’« attaque terroriste ». Le Conseil a averti que l’incident pourrait marquer le début d’une nouvelle vague d’attaques contre les zones résidentielles et les établissements scolaires, appelant les autorités talibanes à identifier et punir les responsables.

Le Parti de l’unité islamique d’Afghanistan, dirigé par Karim Khalili, a également qualifié l’incident d’« acte terroriste » et l’a inscrit dans le contexte des attaques ciblées contre les Hazaras et les chiites. Le parti a demandé que ces attaques soient examinées sous l’angle des crimes contre l’humanité et de leur éventuelle qualification de génocide contre les Hazaras.

Le Front pour la liberté d’Afghanistan a lui aussi décrit l’explosion comme une « attaque terroriste » faisant partie d’attaques organisées contre les Hazaras, les chiites, les élèves et les civils de l’ouest de Kaboul.

Plusieurs mouvements de femmes, dont le Mouvement pour la transformation de l’histoire des femmes afghanes, ont également dénoncé l’incident comme une attaque terroriste. Le Réseau de la diaspora hazara s’est montré plus prudent, estimant que l’explosion devait être examinée dans le contexte de la poursuite des violences ciblées contre la communauté hazara et appelant à une enquête indépendante.

Parmi les personnalités politiques, Mohammad Mohaqiq a qualifié l’explosion de « barbare », estimant qu’elle témoignait d’une grande cruauté. Il a déclaré que les talibans, qui affirment exercer un contrôle total sur l’Afghanistan, sont responsables de la sécurité de la population et doivent rendre des comptes sur de tels incidents.

Le Parti de la justice et de la liberté, dirigé par Sarwar Danish, a également condamné l’explosion, la qualifiant de « brutale et inhumaine », et a rappelé la responsabilité des talibans dans la protection des établissements éducatifs.

Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, a pour sa part évoqué un nouvel acte de violence dans une zone majoritairement hazara de Kaboul et appelé à une enquête complète et indépendante ainsi qu’à l’établissement des responsabilités.

Trois versions différentes sur les circonstances de l’explosion

Malgré l’ampleur des réactions, aucun consensus n’existe encore sur les circonstances exactes de l’explosion.

Selon une première version, plusieurs témoins et des sources au sein de l’école affirment qu’une ou plusieurs grenades auraient été lancées de l’extérieur vers l’établissement. Certains témoins ont même indiqué que des individus à moto auraient lancé des engins explosifs en direction de l’école alors que les élèves sortaient de leurs salles de classe.

Une deuxième version a été avancée par les autorités talibanes. Khalid Zadran, porte-parole du commandement de la police talibane à Kaboul, a déclaré que l’explosion avait été provoquée par une grenade. Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, l’a également décrite comme une « attaque à la grenade », précisant que les investigations se poursuivaient afin d’identifier les auteurs et leurs motivations.

Mujahid a également évoqué la possibilité d’une implication de Daech ou de groupes affiliés, mais aucune preuve publique et indépendante n’a jusqu’à présent été publiée pour confirmer cette hypothèse.

Une troisième version, relayée par certains médias proches des talibans ainsi que dans des rapports médiatiques, attribue l’explosion à des explosifs datant de la guerre. Selon cette version, l’un des élèves aurait trouvé l’engin dans les collines environnantes et l’aurait ramené à l’école.

Cette hypothèse n’a elle non plus pas été confirmée de manière indépendante.

Arrestation du directeur, d’enseignants et de résidents

Les incertitudes se sont accrues après l’arrestation de plusieurs personnes liées à l’établissement.

Des sources locales affirment que les talibans ont arrêté le directeur de l’école, un ou plusieurs enseignants, les pères de plusieurs élèves ainsi que plusieurs habitants du quartier. Les informations disponibles divergent toutefois sur le nombre exact de personnes arrêtées.

Selon certaines informations, une partie de ces arrestations serait liée au dysfonctionnement des caméras de surveillance installées autour de l’école. Les talibans n’ont jusqu’à présent fourni aucune explication publique détaillée sur les motifs de ces arrestations.

Des informations faisant état d’un accès limité à l’établissement après l’explosion ont également été rapportées.

Coupure d’Internet à Dasht-e Barchi

Sur les réseaux sociaux et parmi certaines sources locales, des informations faisant état d’une coupure ou de perturbations de l’accès à Internet à Dasht-e Barchi après l’incident ont également circulé.

Les talibans avaient déjà limité, lors de certaines occasions sécuritaires, notamment pendant les cérémonies de Muharram dans les quartiers chiites de l’ouest de Kaboul, les communications téléphoniques et Internet pour des raisons de sécurité.

Face aux divergences importantes entre les différentes versions, plusieurs institutions et organisations demandent une enquête indépendante portant notamment sur la nature des explosifs utilisés, le lieu et la direction de l’explosion, les images des caméras de surveillance ainsi que les témoignages séparés des témoins.

À la soirée du mercredi 19 août 2026, aucun groupe n’avait revendiqué l’explosion et les résultats officiels et définitifs de l’enquête n’avaient pas encore été publiés.

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