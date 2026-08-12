Avant la visite à l’Imam Reza, préparer son cœur avec quelques gestes spirituels

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Avant de se rendre au sanctuaire de l’Imam Reza, il est recommandé de préparer son cœur et d’emporter avec soi un cadeau spirituel. Selon les conseils de l’Hodjatoleslam Kashani, réciter quelques prières sur le Prophète ou une sourate du Coran et en offrir la récompense spirituelle à la sainte famille de l’Imam Reza peut constituer une manière de se préparer à cette visite, tout en adressant ses salutations à l’Imam Reza de la part de l’Imam du Temps.